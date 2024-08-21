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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»

glavcom.ua
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Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати поплічників Кремля
ілюстративне фото

«З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 представників УПЦ (МП)»

Переглядав вчора, як Рада поставила, сподіваюсь, остаточну крапку в існуванні в Україні московської церкви. Згадав листопад 2022-го року. «Звон плывет, плывет на Россией, пробуждается Матушка Русь» – саме такі пісні співали тоді у Лаврі в центрі Києва. Співали на фоні щоденних смертей в Україні від рук окупанта. Після Бучі і Маріуполя. Після регулярних ракетних атак на Київ. Співали, бо були певні у свої безкарності. Це ж «Павло Мерседес» заправляє. Йому все зійде з рук. Як це було всі роки Незалежності.

Але цього разу сталося інакше. Ключову роль тут, як на мене, зіграла СБУ і її голова Василь Малюк. Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників Кремля. Нагадаю, що перед голосуванням у першому читанні Малюк звернувся до депутатів з листом, в якому прямо вказував на те, що УПЦ (МП) є структурним підрозділом РПЦ в Україні.

По суті вчорашнє рішення Ради прийняте з урахуванням зібраних доказів. З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 представників УПЦ (МП), майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 25 отримали судові вироки. При цьому докази СБУ вплинули на суспільну думку: соціологічні опитування демонстрували, що абсолютна більшість виступає за заборону УПЦ (МП). Це, в свою чергу, певен, змусило депутатів ухвалити відповідне рішення.

Відмічу, що наявні в СБУ кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище. Представники УПЦ (МП) багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку РФ на значну частину українського суспільства. З початком Великої війни представники УПЦ (МП) не лише агітували за «русский мир», але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню. Найбільш поширені злочини представників УПЦ (МП): колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України.

Цікаво, як зараз себе почуває колись всесильний «Паша Мерседес»? Фігурант справи СБУ, автор виразу «Мерседес – не розкіш, а засіб пересування», який радів захопленню росіянами Херсона, розповідав, що Україна провокує РФ та називав українських військових «ублюдками». «Звон на Россией» тепер може «звонить» хіба в голові цього діяча. Прийшов час платити по рахункам, які ви накопичували більше 30 років.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: РПЦ православна церква Московська церква в Україні СБУ Василь Малюк русский мир Україна

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