Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Ірини Фаріон

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Ірини Фаріон
14 серпня слідчі провели обшук, під час якого виявили низку речових доказів у справі про вбивство Фаріон
фото з відкритих джерел

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано

Поліція знайшла пістолет ФОРТ з патронами під час обшуку в справі про вбивство професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це йдеться в матеріалах суду.

Відомо, що 14 серпня слідчі провели обшук у квартирі. Окрім пістолета, там знайшли низку інших речових доказів. 

Що знайшла поліція під час обшуку

Під час обшуку у квартирі поліцейські знайшли:

  • мобільні телефони Iphone 11 та Iphone 7 з сім-картками,
  • планшет марки Lenovo,
  • пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,
  • наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,
  • чотири пружини, три протирки, один шомпол,
  • дві книжечки,
  • одну пару червоних рукавиць,
  • три гумові кульки,
  • дві коробки марки Sara,
  • коробки до мобільних телефонів.
Рішення суду від 19 серпня
Рішення суду від 19 серпня
фото: glavcom.ua

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано.

Рішення суду від 19 серпня
Рішення суду від 19 серпня
фото: glavcom.ua

Також суд зобов'язав слідчих повернути вилучені під час обшуку кошти: 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки. 

Нгадаємо, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

До слова, Вʼячелсава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки і мовознавиці Ірини Фаріон, з метою його особистої охорони перевезли в інший ізолятор. Про це свідчать матеріали суду. 

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вбивство обшук Герой України поліція пістолет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Фаріон мала надзвичайну ерудицію
Про просвітницький талант Фаріон. Фрагменти з життя
24 липня, 19:10
Як зазначив Буданов, Ірина Фаріон загинула за українську позицію
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
22 липня, 20:15
Львів провів Ірину Фаріон в останній путь
Львів попрощався з Іриною Фаріон. Фото та відео
22 липня, 17:40
Ірина Фаріон вміло викликала у студентів різні емоції, але точно нікого не залишила байдужим
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок
26 липня, 14:18
Ймовірно даним ножем було скоєне вбиство
У Хмельницькому затримано пенсіонерку, яка підозрюється у вбивстві власного сина
26 липня, 20:59
Ірина Фаріон та Оксана Микитюк товаришували 33 роки
Жіноча дружба є! Подруга Ірини Фаріон поділилася спільними фото у пам'ять про мовознавицю
30 липня, 12:40
Троє дітей померли від ножових поранень, їхні імена – шестирічна Бібі Кінг, семирічна Елсі Дот Стенкомб і дев'ятирічна Аліса Дасілва Агіар
Вбивство у дитячому літньому клубі Британії: що відомо про загиблих та нападника
31 липня, 14:42
На дні народженні 56-річна вбила 66-річного іменинника
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
1 серпня, 12:28
У квартирі мовознавиці було дуже багато книг
Донька Фаріон розповіла, що вразило слідчих у квартирі її матері
14 серпня, 22:47

Події в Україні

Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Ірини Фаріон
Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Ірини Фаріон
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
17K
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести
17K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
14K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9570
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua