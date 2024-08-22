Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Ірини Фаріон

14 серпня слідчі провели обшук, під час якого виявили низку речових доказів у справі про вбивство Фаріон

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано

Поліція знайшла пістолет ФОРТ з патронами під час обшуку в справі про вбивство професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це йдеться в матеріалах суду.

Відомо, що 14 серпня слідчі провели обшук у квартирі. Окрім пістолета, там знайшли низку інших речових доказів.

Що знайшла поліція під час обшуку

Під час обшуку у квартирі поліцейські знайшли:

мобільні телефони Iphone 11 та Iphone 7 з сім-картками,

планшет марки Lenovo,

пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,

наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,

чотири пружини, три протирки, один шомпол,

дві книжечки,

одну пару червоних рукавиць,

три гумові кульки,

дві коробки марки Sara,

коробки до мобільних телефонів.

Рішення суду від 19 серпня фото: glavcom.ua

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано.

Рішення суду від 19 серпня фото: glavcom.ua

Також суд зобов'язав слідчих повернути вилучені під час обшуку кошти: 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки.

Нгадаємо, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

До слова, Вʼячелсава Зінченка, підозрюваного у вбивстві професорки і мовознавиці Ірини Фаріон, з метою його особистої охорони перевезли в інший ізолятор. Про це свідчать матеріали суду.