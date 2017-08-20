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    Кримінал

    СБУ викрила на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців

    Зловмисники вимагали від місцевого жителя понад сорок тисяч гривен
    Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумах на хабарі трьох учасників злочинного угруповання, з числа діючого та двох колишніх правоохоронців. Про це інформує прес-центр спецслужби. Оперативники СБУ встановили, що двоє екс-працівників МВС та інспектор
    • Сьогодні, 15:37
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    Зловмисники вимагали від місцевого жителя понад сорок тисяч гривен

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумах на хабарі трьох учасників злочинного угруповання, з числа діючого та двох колишніх правоохоронців. Про це інформує прес-центр спецслужби.

    Оперативники СБУ встановили, що двоє екс-працівників МВС та інспектор Держприкордонслужби вимагали від місцевого жителя понад сорок тисяч гривень за сприяння в ухиленні від кримінальної відповідальності за можливу причетність до скоєння злочину. Співробітники СБ України задокументували отримання зловмисниками першої та другої частин хабара у розмірі п'ятнадцять тисяч гривень.

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    СБУ викрила на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців
    СБУ викрила на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців
    СБУ викрила на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців

    Правоохоронці затримали прикордонника на одній з вулиць обласного центру під час отримання двадцяти семи тисяч гривень – третьої частини неправомірної вигоди.

    У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України двом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику угруповання.

    Триває досудове розслідування, зокрема щодо встановлення інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

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