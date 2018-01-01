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    Кримінал

    СБУ затримала на хабарі двох львівських поліцейських

    «Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів з місцевої мешканки
    Слідчі Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарництві двох оперативних уповноважених Залізничного відділу поліції ГУНП Львівщини. Про це інформує прес-центр СБУ. Операція проводилася спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та військовою прокуратурою Західного регіону. «Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів
    • Сьогодні, 19:43
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    «Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів з місцевої мешканки

    Слідчі Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарництві двох оперативних уповноважених Залізничного відділу поліції ГУНП Львівщини. Про це інформує прес-центр СБУ.

    Операція проводилася спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та військовою прокуратурою Західного регіону.

    «Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів та чотири тисячі гривень з місцевої мешканки за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності.

    Правоохоронці затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають.

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