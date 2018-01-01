СБУ затримала у Запоріжжі дезертира, який планував перейти на бік РФ
- Сьогодні, 10:58
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Оперативники спецслужби затримали дезертира в Запоріжжі в одній із квартир, де він переховувався
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у Запоріжжі військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин Збройних сил України, який планував перейти на бік ворога. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що наприкінці квітня 2017 року, піддавшись проросійській пропаганді щодо нібито «кращих» перспектив служби у лавах збройних сил РФ, український військовий самовільно залишив розташування свого підрозділу.
Оперативники спецслужби затримали дезертира в обласному центрі в одній із квартир, де він переховувався. Під час проведення обшуку у його тимчасовому помешканні співробітники СБУ вилучили пістолет Макарова, пістолет Форт та майже чотири тисячі набоїв різного калібру. Також були виявлені підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС та одного з райвійськкоматів Запоріжжя. «За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати факт своєї участі в антитерористичній операції на боці української армії», - повідомляють у СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії.