Знищення торгового центру у Кременчуці. Шарій знайшов виправдання для росіян
Блогер переконаний, що російським військовим «згодували» недостовірну інформацію щодо атакованого напередодні торгового центру на Полтавщині
Проросійський блогер Анатолій Шарій переконаний, що російських військових, які атакували торговий центр у Кременчуці «дезінформували». Про це він написав у своєму Telegram.
«Росіянам згодували дезінформацію стосовно ТЦ, що там базується техніка, штаб чи щось у цьому дусі. Вони не перевірили і бахнули. Хто згодував і навіщо – цілком очевидно, гляньте на календар», – написав він.
Шарій також не схвалює позицію російської пропаганди щодо удару по ТЦ у Кременчуці.
«Позиція «голова в пісок» і «вони самі себе підірвали, де жінки, що біжать, немає машин на парковці» – дурна», – зазначив блогер.
Додамо, що підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива також намагався виправдати росіян, які атакували ракетами торговий центр на Полтавщині. Він визнав, що російська ракета вбила цивільних у ТЦ на Полтавщині. Однак заявив, що ракета нібито вразила Кременчуцький завод дорожніх машин, а торговий центр «Амстор» постраждав від вибухової хвилі внаслідок безпосередньої близькості до «військового об'єкта». Кива переконаний, що РФ цілилась у Кременчуцький завод дорожніх машин, тому що на ньому нібито проводився ремонт та обслуговування військової техніки.
Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-
В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.
Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.