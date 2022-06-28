Знищення торгового центру у Кременчуці. Шарій знайшов виправдання для росіян

На переконання Шарія, росіяни були впевнені, що обстрілюють військовий об'єкт

Блогер переконаний, що російським військовим «згодували» недостовірну інформацію щодо атакованого напередодні торгового центру на Полтавщині

Проросійський блогер Анатолій Шарій переконаний, що російських військових, які атакували торговий центр у Кременчуці «дезінформували». Про це він написав у своєму Telegram.

«Росіянам згодували дезінформацію стосовно ТЦ, що там базується техніка, штаб чи щось у цьому дусі. Вони не перевірили і бахнули. Хто згодував і навіщо – цілком очевидно, гляньте на календар», – написав він.

Шарій також не схвалює позицію російської пропаганди щодо удару по ТЦ у Кременчуці.

«Позиція «голова в пісок» і «вони самі себе підірвали, де жінки, що біжать, немає машин на парковці» – дурна», – зазначив блогер.

Додамо, що підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива також намагався виправдати росіян, які атакували ракетами торговий центр на Полтавщині. Він визнав, що російська ракета вбила цивільних у ТЦ на Полтавщині. Однак заявив, що ракета нібито вразила Кременчуцький завод дорожніх машин, а торговий центр «Амстор» постраждав від вибухової хвилі внаслідок безпосередньої близькості до «військового об'єкта». Кива переконаний, що РФ цілилась у Кременчуцький завод дорожніх машин, тому що на ньому нібито проводився ремонт та обслуговування військової техніки.