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Тищенку змінено запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Тищенку змінено запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового
Так само під нічним домашнім арештом перебуватиме й експоліціянт Богдан Писаренко, якого також звинувачують у незаконному затриманні
фото: Суспільне Дніпро

Замість цілодобового домашнього арешту нардеп перебуватиме під нічним домашнім арештом до 12 липня

Суд змінив запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку в справі про незаконне затримання військового. Як передає «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Так, замість цілодобового домашнього арешту Тищенко перебуватиме під нічним домашнім арештом до 12 липня.

Так само під нічним домашнім арештом перебуватиме й експоліціянт Богдан Писаренко, якого також звинувачують у незаконному затриманні.

Нагадаємо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: суд Микола Тищенко

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