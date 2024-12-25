Відключення світла в Києві та області 25 грудня: як діятимуть графіки

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Відключення світла пов'язані з масованою ворожою атакою

Сьогодні, 25 грудня, у столиці та Київській області запроваджено графіки відключень світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою «Укренерго» надало команди на запровадження графіків відключень.

Графік відключення жителів столиці

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Графік відключення жителів Київщини

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00 ;

; Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30 ;

; Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00 ;

; Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Оновлено

Станом на 9:20 ДТЕК оновив графіки відключень у Києві на 25 грудня.

Оновлені графіки відключення у Києві

Оновлені графіки відключення у Києві фото: ДТЕК

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів. Найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.