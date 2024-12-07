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У Соломʼянському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Соломʼянському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито (відео)
На місці вже працює аварійна бригада «Київводоканалу»
фото з відкритих джерел

Зафіксовано пошкодження водопровідної магістралі діаметром 30 см

На вулиці Патріарха Мстислава Скрипника у Соломʼянському районі столиці сталось пошкодження водопроводу, внаслідок чого утворилось провалля на проїжджій частині. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Рух повністю перекрито поруч з місцем, де сталася аварія

На місці вже працює аварійна бригада «Київводоканалу», локацію огородили. Фахівці викликали поліцію, оскільки для початку робіт необхідно прибрати припарковані поруч авто.

Зафіксоване пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм.

Без водопостачання залишаються чотири житлових будинки на вул. Патріарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15.

Нагадаємо, 30 листопада у столиці стався масштабний витік через пошкодження на водопровідній мережі на вулиці Петра Григоренка в Дарницькому районі столиці. 

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Теги: Київ дороги вода аварія водопостачання

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