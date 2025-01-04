Агентка РФ, яка коригувала ракетні удари по Харкову, сяде за ґрати на 10 років

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив коригувальниці 10 років позбавлення волі

СБУ затримало фігурантку разом зі спільниками у 2023 році. Двоє зловмисників вже отримали тюремні строки покарання

Учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, отримала 10 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яку ФСБ дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали цю фігурантку і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби, двоє інших агентів уже одержали тюремні строки покарання.

Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах.

Такод відомо, що отримані розвіддані вона месенджером передавала фсб через «зв’язкового» – колишнього співмешканця, який ще у 2017 році виїхав до росії, а згодом вступив до російської ПВК «Вагнер».

При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки.

Нагадаємо, що на Прикарпатті судитимуть матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона не звернулася до лікарів, коли її півторарічна дитина захворіла на коронавірус, а згодом померла від ускладнень.