Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Агентка РФ, яка коригувала ракетні удари по Харкову, сяде за ґрати на 10 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Агентка РФ, яка коригувала ракетні удари по Харкову, сяде за ґрати на 10 років
З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив коригувальниці 10 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

СБУ затримало фігурантку разом зі спільниками у 2023 році. Двоє зловмисників вже отримали тюремні строки покарання

Учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, отримала 10 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яку ФСБ дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали цю фігурантку і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби, двоє інших агентів уже одержали тюремні строки покарання.

Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах.

Такод відомо, що отримані розвіддані вона месенджером передавала фсб через «зв’язкового» – колишнього співмешканця, який ще у 2017 році виїхав до росії, а згодом вступив до російської ПВК «Вагнер».

При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами. Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки.

Нагадаємо, що на Прикарпатті судитимуть матір за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вона не звернулася до лікарів, коли її півторарічна дитина захворіла на коронавірус, а згодом померла від ускладнень.

Читайте також:

Теги: суд вирок Харків СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Агентка РФ, яка коригувала ракетні удари по Харкову, сяде за ґрати на 10 років
Агентка РФ, яка коригувала ракетні удари по Харкову, сяде за ґрати на 10 років
СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців
СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців
На Прикарпатті дитина померла від ускладнень Covid-19: матері загрожує ув'язнення
На Прикарпатті дитина померла від ускладнень Covid-19: матері загрожує ув'язнення
СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області
СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області
Вбивство Фаріон. Підозрюваному продовжено арешт (відео)
Вбивство Фаріон. Підозрюваному продовжено арешт (відео)
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини
Закупив неякісний одяг на 140 млн грн: на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
35K
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
27K
Ймовірність нападу висока! Естонії приготуватися
27K
У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
12K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»

Новини

Росіяни захопили ще 3 населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua