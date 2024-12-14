Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 7 млрд грн. Хто серед найбільших боржників?

Торік уряд скасував мораторій, який забороняв накладення санкцій за накопичення боргів, тож з хронічними боржниками у компанії вирішили боротися штрафними санкціями

Близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків, а це 15% від усіх споживачів

Кияни заборгували 4,3 млрд грн за опалення, а також 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість містян вчасно оплачує комунальні послуги. 70% боргу припадає на близько 15% від усіх споживачів. Такі цифри оприлюднила пресслужба «Київтеплоенерго».

Як уточнив сьогодні, 13 грудня, на брифінгу директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків, а це 15% від усіх споживачів.

Найбільший борг систематично формують власники елітного житла, квартир у новобудовах або ті, хто володіє кількома об'єктами нерухомості.

«По деяких споживачах – це ситуативна заборгованість і наші клієнти намагаються врегулювати це питання і вирівняти розрахунки за надані послуги, а є окрема категорія споживачів, які системно накопичують заборгованість, і ця заборгованість накопичується у досить немаленьких квартирах, у новобудовах. Такі споживачі з якихось причин вважають для себе за можливе не сплачувати за надані комунальні рахунки», – зазначив посадовець.

Костянтин Лопатін розповів, що саме за гроші, які сплачують кияни за спожиті послуги, компанія купує газ для вироблення теплової енергії, проводить ремонти у міжопалювальний сезон.

Посадовець нагадав, що торік уряд скасував мораторій, який забороняв накладення санкцій за накопичення боргів. Тож з хронічними боржниками у компанії вирішили боротися штрафними санкціями.

«Понад 90 тисяч системних боржників отримали штрафні санкції. Загалом їм нарахували у листопаді пеню у розмірі понад 6 мільйонів гривень», – розповів Лопатін.

Він зазначив, що розмір пені, становить не більше 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Але, відповідно до законодавства, загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Водночас, запевнив директор «Енергозбуту» , пеня нараховується не усім боржникам.

«Нарахування пені не застосовується до боржника у разі, якщо він має документально підтверджену заборгованість держави перед ним по пільгах житлової субсидії. Або якщо споживачу заборгували зарплату», – розповів Костянтин Лопатін.

Представник «Київтеплоенерго» закликав боржників укласти договір реструктуризації у Центрі комунального сервісу. Зробити це можна онлайн та завізувати його електронним підписом. Інакше, наголосив Лопатін, компанія стягуватиме борг через суд.

Нагадаємо, в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.