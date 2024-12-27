Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію
Після викриття колишню помічницю судді звільнили
фото: ДБР

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років

Співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України завершили досудове розслідування щодо помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка передавала кримінальникам конфіденційну інформацію з реєстру судових рішень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Згідно з даними слідства, держслужбовиця підтримувала зв’язки з особами, пов’язаними з місцевими кримінальними групами. Вона надавала їм допомогу в отриманні важливої інформації, зокрема щодо запланованих обшуків та проведення слідчих дій.

Прізвища, які потрібно було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла інформацію в Єдиному державному реєстрі судових рішень, як зазначає ДБР.

У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію фото 1
фото: ДБР

Згідно з домовленостями, жінка мала перевіряти реєстр не рідше двох разів на тиждень. Слідчі зафіксували кілька випадків, коли закрита інформація потрапляла до сторонніх осіб.

Після викриття колишню помічницю судді звільнили. Наразі її обвинувачують у несанкціонованому копіюванні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві ексначальника Одеського обласного триторіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн. 

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Окрім того, 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. 

Читайте також:

Теги: суд кримінал Дніпро прокурор розслідування жінка реєстр ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Багас: «90% українців Молдови беруть інформацію з Mail.ru»
Глава асоціації українців Молдови Михайло Багас: Це для вас Росія – держава-агресор…
27 листопада, 21:55
Попередньо, причина виникнення пожежі, пов'язана з роботою електричних обігрівачів
На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері оголосили підозру у недогляді
28 листопада, 03:39
Дмитро Саламатін очолював «Укрспецекспорт» у період з 2010 по 2011 рр.
Справа ексміністра оборони Саламатіна про розкрадання $24 млн передана до суду
29 листопада, 15:31
Підозру отримали водій та неповнолітній пасажир BMW
Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
2 грудня, 23:17
Міжнародні ЗМІ продовжують розмірковувати над силою нової ракети Путіна
«Орєшнік» загрожує руйнівними наслідками для Європи – Washington Post
30 листопада, 22:26
У Грузії жінки вимагають від МВС припинити жорстоке побиття людей під час затримання
У Грузії жінки вимагають припинити побиття протестувальників (відео)
4 грудня, 14:28
Як виглядають таємні тунелі для втечі родини Асада
Як виглядають таємні тунелі для втечі родини Асада
9 грудня, 16:46
Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору
У США одружилася найстарша пара в світі 
14 грудня, 04:35
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини
Росіяни обстріляли Новоосинове на Харківщині, загинула жінка
25 грудня, 15:59

Кримінал

У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію
У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію
У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу
У Дніпрі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу
Експосадовець з Ізюма видавав старі хати за будинки, пошкоджені обстрілами
Експосадовець з Ізюма видавав старі хати за будинки, пошкоджені обстрілами
Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн
Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
23K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
15K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
13K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
9572
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua