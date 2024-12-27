У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років

Співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України завершили досудове розслідування щодо помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка передавала кримінальникам конфіденційну інформацію з реєстру судових рішень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Згідно з даними слідства, держслужбовиця підтримувала зв’язки з особами, пов’язаними з місцевими кримінальними групами. Вона надавала їм допомогу в отриманні важливої інформації, зокрема щодо запланованих обшуків та проведення слідчих дій.

Прізвища, які потрібно було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла інформацію в Єдиному державному реєстрі судових рішень, як зазначає ДБР.

фото: ДБР

Згідно з домовленостями, жінка мала перевіряти реєстр не рідше двох разів на тиждень. Слідчі зафіксували кілька випадків, коли закрита інформація потрапляла до сторонніх осіб.

Після викриття колишню помічницю судді звільнили. Наразі її обвинувачують у несанкціонованому копіюванні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві ексначальника Одеського обласного триторіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Окрім того, 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ.