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Коригувала ракетні удари РФ по школах і дитсадках: зрадниця з Донеччини отримала 15 років тюрми

Ірина Бура
glavcom.ua
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Коригувала ракетні удари РФ по школах і дитсадках: зрадниця з Донеччини отримала 15 років тюрми
Крім коригування російських обстрілів, жінка розвідувала місця базування й переміщення українських захисників
фото: СБУ

Після влучання агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань і направлення російському куратору відповідного звіту

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна зрадниці, яка коригувала ракетні удари російських військ по школах і дитячих садках Донецької області, а також шпигувала за локаціями Сил оборони. Про це повідомила Служба безпеки України.

Засудженою є місцева безробітна, яку ФСБ РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни. Встановлено, що саме за наведенням фігурантки у серпні 2022 року росіяни завдали ракетного удару по місцевій школі, вщент зруйнувавши будівлю навчального закладу. Після влучання агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань і направлення російському куратору відповідного звіту.

Також жінка підготувала кілька координат для вогневого ураження інших українських шкіл і дитячих садків, але не встигла передати ці дані загарбникам, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ.

Зазначається, що, крім коригування російських обстрілів, жінка розвідувала місця базування й переміщення українських захисників у районах Краматорська, Костянтинівки й Торецька.

Зібрані відомості зловмисниця передавала загарбникам через месенджер. У разі захоплення регіону російська спецслужба обіцяла їй «посаду» у псевдоадміністрації.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмисниці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову.  Їй загрожує довічне позбавлення волі.

А у Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».

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Теги: росія партії жінка державна зрада зрада зрадниця росіяни Донеччина СБУ

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Кримінал

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