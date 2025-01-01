Головна Київ Новини
search button user button menu button

РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську
фото: ДСНС Києва

Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізувал

1 січня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. Фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково  зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували.

«У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували», - написав Кличкр. 

Також мер Києва додав, що у Святошинському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Нагадаємо,російські терористи в перший день 2025 року атакують Київ дронами.

До слова, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл системи ППО дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Солом’янському районі виявлено уламки на території лікарні та пошкоджено легковий автомобіль
Атака дронів на Київ: уламки впали у чотирьох районах
17 грудня, 2024, 12:20
У Грузії протестувальники продовжують обстрілювати парламенту та силовиків піротехнікою
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
2 грудня, 2024, 06:57
Гелікоптер Бундесверу
У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер
4 грудня, 2024, 16:42
Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
15 грудня, 2024, 17:57
За словами Марини Хонди, у столиці діє безоплатне паркування для захисників
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
18 грудня, 2024, 13:47
Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години
«Укрзалізниця» запускає «магічний експрес» у Києві та Львові
21 грудня, 2024, 02:20
Ворог сьогодні атакував Україну 72-ма ударними безпілотниками типу Shahed
Британська розвідка повідомила, скільки «Шахедів» щомісяця може запускати РФ по Україні
23 грудня, 2024, 13:22
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла в Києві та області 25 грудня: як діють графіки (оновлено)
25 грудня, 2024, 11:13
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки дронів
Друга за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше 15 хвилин
20 грудня, 2024, 02:01

Новини

Атака дронів на Київ: у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії
Четверо людей отримали поранення через атаку дронів у Києві
Четверо людей отримали поранення через атаку дронів у Києві
Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків
Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків
РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську
РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську
У столиці знову прогриміла серія вибухів
У столиці знову прогриміла серія вибухів
Атака дронів на столицю: куди впали уламки (оновлено)
Атака дронів на столицю: куди впали уламки (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
73K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
21K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
12K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
7824
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua