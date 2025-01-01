РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську

Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізувал

1 січня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. Фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували.

«У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували», - написав Кличкр.

Також мер Києва додав, що у Святошинському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Нагадаємо,російські терористи в перший день 2025 року атакують Київ дронами.

До слова, триває 1043-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів зокрема, 14 КАБів), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.