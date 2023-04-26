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Шпигували за ЗСУ. Сім’я російських агентів отримала 15 років в'язниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шпигували за ЗСУ. Сім’я російських агентів отримала 15 років в'язниці
Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр
фото: СБУ

Засуджені вийшли на заступника командира російського батальйону та запропонували свою допомогу

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.  Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях «ДНР».

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону «Спарта», який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора зловмисники збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу «зв’язкових» воєнної розвідки рф на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму.

Теги: СБУ війна шпигун окупанти

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