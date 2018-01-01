Силовики затримали українця, який віз до Ірану секретні дані про фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Чоловіка затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль»

Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату «Гетьман Сагайдачний». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. «Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану



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Український фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Чоловіка затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль»

Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату «Гетьман Сагайдачний».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким озброєний фрегат проекту «Гетьман Сагайдачний», - розповідають у відомстві.

За даними прокуратури, слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту «Гетьман Сагайдачний», що є інформацією військового характеру.

Його затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль» на підставі ухвали суду.

55-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).