Силовики затримали українця, який віз до Ірану секретні дані про фрегат «Гетьман Сагайдачний»
- Сьогодні, 16:29
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Чоловіка затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль»
Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату «Гетьман Сагайдачний».
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
«Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким озброєний фрегат проекту «Гетьман Сагайдачний», - розповідають у відомстві.
За даними прокуратури, слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту «Гетьман Сагайдачний», що є інформацією військового характеру.
Його затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль» на підставі ухвали суду.
55-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).