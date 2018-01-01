  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Силовики затримали українця, який віз до Ірану секретні дані про фрегат «Гетьман Сагайдачний»

    Чоловіка затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль»
    Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату «Гетьман Сагайдачний». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. «Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану
    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка
    Український&nbsp;фрегат &laquo;Гетьман Сагайдачний&raquo;
    Український фрегат «Гетьман Сагайдачний»

    Чоловіка затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль»

    Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату «Гетьман Сагайдачний».

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким озброєний фрегат проекту «Гетьман Сагайдачний», - розповідають у відомстві.

    За даними прокуратури, слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту «Гетьман Сагайдачний», що є інформацією військового характеру.

    Його затримали в зоні митного контролю київського аеропорту «Бориспіль» на підставі ухвали суду.

    55-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

    Читайте також
    прокуратура Іран шпигун корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ