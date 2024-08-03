Скандальний ексвійськком вийшов із СІЗО під заставу, але одразу ж отримав нову підозру

Учора Лицюка випустили із СІЗО під заставу в розмірі майже пів мільйона гривень

Військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергію Луцюку та знову затримали його. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Напередодні Апеляційний суд змінив Луцюку запобіжний захід, його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Зараз же правоохоронці повідомили йому нову підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Екскерівника ТЦК вже знову затримали, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Екскерівник Рівненського обласного ТЦК Сергій Луцюк отримав четверту підозру фото: ДБР

Нагадаємо, що в липні 2023 року Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн.

У липні 2023 року Луцюка відсторонили від службових обов’язків. Він перебував під вартою без можливості внесення застави. 2 серпня цього року, після оскарження рішення стороною захисту, підозрюваному змінили запобіжний захід і він вийшов під заставу в розмірі 454,2 тис. грн.

Військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

До слова, днями рацівники ДБР повідомили про підозру начальнику Старобабанівської виправної колонії, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів.