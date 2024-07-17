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На Рівненщині зафіксовано спалах гепатиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Рівненщині зафіксовано спалах гепатиту
У місці спалаху інфекції проводиться епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширенню хвороби
фото з відкритих джерел

Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах

У Дубенському районі зафіксовано спалах гострого гепатиту А. Станом на 16 липня зареєстровано сім осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 

Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах. Проводиться епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширенню хвороби. 

Гепатит А це –  вірусна інфекція, яка вражає печінку. Вірус передається через забруднені харчі або воду, які можуть містити фекалії інфікованих осіб, а також через недотримання особистої гігієни.

Клінічні симптоми включають жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею, нудоту, пожовтіння білків очей і шкіри. Перебіг захворювання легкий та середньої важкості.

 Для профілактики гепатиту А необхідно:

  • ретельно мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею та після кожного відвідування туалету;
  • вживати тільки бутильовану або кип’ячену воду (кип'ятити не менше 10 хвилин);
  • ретельно мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед споживанням;
  • уникати купівлі продуктів на стихійних ринках 
  • термічно обробляти молочні продукти.


 Не займайтеся самолікуванням, при ознаках хвороби, негайно звертайтеся за медичною допомогою Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А та надати рекомендації щодо лікування.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських. Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років. На цей час є відомості як мінімум про один смертельний результат.

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Теги: гепатит Рівненщина

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