На Рівненщині зафіксовано спалах гепатиту

У місці спалаху інфекції проводиться епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширенню хвороби

Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах

У Дубенському районі зафіксовано спалах гострого гепатиту А. Станом на 16 липня зареєстровано сім осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах. Проводиться епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширенню хвороби.

Гепатит А це – вірусна інфекція, яка вражає печінку. Вірус передається через забруднені харчі або воду, які можуть містити фекалії інфікованих осіб, а також через недотримання особистої гігієни.

Клінічні симптоми включають жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею, нудоту, пожовтіння білків очей і шкіри. Перебіг захворювання легкий та середньої важкості.

Для профілактики гепатиту А необхідно:

ретельно мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею та після кожного відвідування туалету;

вживати тільки бутильовану або кип’ячену воду (кип'ятити не менше 10 хвилин);

ретельно мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед споживанням;

уникати купівлі продуктів на стихійних ринках

термічно обробляти молочні продукти.



Не займайтеся самолікуванням, при ознаках хвороби, негайно звертайтеся за медичною допомогою Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А та надати рекомендації щодо лікування.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських. Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років. На цей час є відомості як мінімум про один смертельний результат.