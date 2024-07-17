На Рівненщині зафіксовано спалах гепатиту
Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах
У Дубенському районі зафіксовано спалах гострого гепатиту А. Станом на 16 липня зареєстровано сім осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Всі хворі перебувають на лікуванні в медичних установах. Проводиться епідеміологічне розслідування та вживаються заходи для запобігання поширенню хвороби.
Клінічні симптоми включають жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею, нудоту, пожовтіння білків очей і шкіри. Перебіг захворювання легкий та середньої важкості.
Для профілактики гепатиту А необхідно:
- ретельно мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею та після кожного відвідування туалету;
- вживати тільки бутильовану або кип’ячену воду (кип'ятити не менше 10 хвилин);
- ретельно мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед споживанням;
- уникати купівлі продуктів на стихійних ринках
- термічно обробляти молочні продукти.
Не займайтеся самолікуванням, при ознаках хвороби, негайно звертайтеся за медичною допомогою Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А та надати рекомендації щодо лікування.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських. Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років. На цей час є відомості як мінімум про один смертельний результат.
Коментарі — 0