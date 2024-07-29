Розмахував зброєю напідпитку. На Черкащині оголошено підозру начальнику колонії

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві

Під час розмови начальнику колонії не сподобались відповіді працівника станції технічного обслуговування й він почав погрожувати йому зброєю

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Старобабанівської виправної колонії, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, 24 липня посадовець перебував у нетверезому стані в приміщенні СТО, розташованого неподалік Умані Черкаської області.

Як зазначають правоохоронці, під час розмови начальнику колонії не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі вирішується питання щодо взяття під варту підозрюваного.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця за Bitcoin.

Як повідомлялося, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців.

До слова, підсанкційний російський олігарх, мільярдер Михайло Шелков, отримав підозру. Як зазначається, детективи встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії.

Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.