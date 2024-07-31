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Львівський ТЦК прокоментував конфлікт військових із чоловіком в лікарні у Дрогобичі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Львівський ТЦК прокоментував конфлікт військових із чоловіком в лікарні у Дрогобичі
У ТЦК розповіли, що військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Їх перевели на службу в ТЦК за станом здоров’я
фото ілюстративне

В ТЦК зазначили, що заява чоловіка, що його нібито побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на опубліковане в соцмережі відео конфлікту між їхніми працівниками та чоловіком у палаті лікарні в Дрогобичі. Про це йдеться у дописі Львівського обласного ТЦК у Facebook. 

Як зазначається, чоловік напередодні відмовився від проходження  військово-лікарської комісії. Двоє військовослужбовців разом із юристом прибули в лікарню щоб скласти протокол через його відмову. 

«Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт», – заявили в обласному ТЦК. 

В центрі також зазначили, що заява чоловіка, що його нібито побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності.

Також в ТЦК розповіли, що військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Їх перевели на службу в ТЦК за станом здоров’я. 

Раніше повідомлялося, що військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі кажуть, що чоловік напав та отримав у відповідь. Водночас чоловік поскаржився поліції. 

Читайте також: Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець 
Теги: ТЦК військові конфлікт

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