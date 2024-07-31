Львівський ТЦК прокоментував конфлікт військових із чоловіком в лікарні у Дрогобичі

У ТЦК розповіли, що військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Їх перевели на службу в ТЦК за станом здоров’я

В ТЦК зазначили, що заява чоловіка, що його нібито побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на опубліковане в соцмережі відео конфлікту між їхніми працівниками та чоловіком у палаті лікарні в Дрогобичі. Про це йдеться у дописі Львівського обласного ТЦК у Facebook.

Як зазначається, чоловік напередодні відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Двоє військовослужбовців разом із юристом прибули в лікарню щоб скласти протокол через його відмову.

«Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт», – заявили в обласному ТЦК.

В центрі також зазначили, що заява чоловіка, що його нібито побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності.

Також в ТЦК розповіли, що військовослужбовці пройшли важкі бої на Луганщині, Донеччині й Херсонщині. Їх перевели на службу в ТЦК за станом здоров’я.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі кажуть, що чоловік напав та отримав у відповідь. Водночас чоловік поскаржився поліції.