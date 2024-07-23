ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення

Представники ТЦК на вулиці під час перевірки документів військовозобов’язаного можуть звернутися з проханням пред’явити військово-обліковий документ

Представники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи на вулиці в Україні

Громадяни, які ухиляються від військового обліку, а також стосовно яких відсутня жодна інформація в інших реєстрах, можуть отримати штраф. Із метою виявлення порушників представники ТЦК можуть перевіряти документи на вулиці. Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Армія TV.

За словами посадовиці, представники ТЦК та СП на вулиці під час перевірки документів військовозобов’язаного можуть звернутися з проханням пред’явити військово-обліковий документ. Завдяки технічним засобам вони переглядають, чи є інформація стосовно людини в реєстрі «Оберіг». Вказаний при оновленні даних QR-код надає можливість зчитати дані.

ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання людини, яка впродовж 60 днів з моменту прийняття нового закону про мобілізацію не уточнила свої дані. Постанову щодо адміністративного правопорушення не будуть виносити на кожен штраф, якщо держава має змогу взяти дані з інших реєстрів.

Види військово-облікових документів

Зазначимо, що військово-облікові документи старого зразку та в паперовій формі діють і надалі. До військово-облікових документів належать:

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного нового зразка з 2017 року;

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного кількох зразків до 2017 року;

Приписне свідоцтво для призовників, які стали на військовий облік та не є військовозобов'язаними;

Військовий квиток чи посвідчення офіцера.

Також чинним є військово-обліковий документ, сформований онлайн на базі даних «Оберіг» за допомогою застосунку «Резерв+» для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Нагадаємо, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. До слова, у «Дії» штраф буде відображатися лише тоді, коли людина не сплатить його вчасно.

Раніше повідомлялося, що керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

До слова, станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.