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Головний «митник ДНР», який забезпечує перекидання танків РФ в Україну, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Головний «митник ДНР», який забезпечує перекидання танків РФ в Україну, отримав підозру
Зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Боєнко передав командуванню окупантів колишні склади та ангари Донецької митниці

Правоохоронці зібрали доказову базу на колаборанта Володимира Боєнка, якиє є очільником окупаційної «митниці ДНР» у тимчасово захопленій частині Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, Боєнко забезпечує перекидання військової техніки, артозброєння та боєприпасів із Росії на східний фронт України. Для цього він передав командуванню збройних сил РФ колишні склади та ангари Донецької митниці загальною площею у тисячі квадратних метрів.

Наразі окупанти використовують захоплені приміщення як транзитні логістичні центри для подальшого переправлення озброєнь, зокрема важкої бронетехніки, на передову.

За даними слідства, до тимчасового захоплення Донецька фігурант був заступником начальника східного регіонального управління Державної митної служби України. Однак, у квітні 2014 року посадовець пішов на співпрацю з підконтрольними Росії терористами «ДНР», а згодом отримав «призначення» до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там він тривалий час займався вивезенням з тимчасово захопленої частини території регіону до країни-агресора агропромислової, вугільної та металургійної продукції. Потім у листопаді 2022 року колаборант став очільником окупаційної «митниці» в Донецьку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій частині території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину.

Теги: СБУ підозра «ДНР» митниця

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