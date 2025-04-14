Смерть голови військово-лікарської комісії у Луцькому ТЦК: поліція назвала причину

Остаточні результати експертизи будуть протягом кількох тижнів, однак відомо, що тілесних ушкоджень не виявлено

Попередній результат розтину тіла лікаря, якого минулого тижня знайшли в приміщенні ТЦК та СП у Луцьку, показав, що це була природна смерть. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Волинської області.

Там розповіли, що в сюжеті одного з місцевих каналів щодо смерті лікаря ідеться про те, що чоловік, «ймовірно, не помер природною смертю, а його вбили». Журналісти посилаються на власні джерела.

Правоохоронці ж наголосили, що відомості за фактом внесено до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «природна смерть». Тіло направили на судово-медичну експертизу, а її остаточні результати будуть протягом кількох тижнів.

Попередній результат розтину тіла свідчить, що причиною смерті став гострий інфаркт міокарда.

Нагадаємо, 11 квітня у Луцьку, у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки було знайдено мертвим медика обласної лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Волинської області.

Криміналісти провели огляд тіла за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «природна смерть». Тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.