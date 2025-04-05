У Дрогобичі зупинився міський транспорт, перевізник звинувачує ТЦК

У Дрогобичі водії, які працюють в ТОВ «Сігма», 5 квітня не вийшли на роботу

У місті мобілізували водія автобуса, а його колеги не вийшли на роботу

У місті Дрогобич на Львівщині перевізник заявив, що водії не можуть вийти на роботу через мобілізаційні заходи Територіального центру комплектування та соціальної роботи. У військкоматі відреагували на звинувачення. Про це інформує «Главком».

Так, керівник ТОВ «Сігма», яке займається пасажирськими перевезеннями у Дрогобичі, Михайло Пастушак на своїй сторінці у Facebook заявив, що 5 квітня водії автобусів не зможуть вийти на маршрути через «неодноразові спроби з боку працівників ТЦК провести силову мобілізацію».

За його словами, напередодні, 4 квітня, працівники ТЦК спільно з поліціянтами «без будь-яких пояснень зняли з робочого місця» водія і доставили його у військкомат для вручення повістки й проходження військово-лікарської комісії.

«Це вже остання крапля. Надія у водіїв на безпечну роботу була вичерпана. Чи можуть водії в такому режимі працювати? Мабуть, ні. Чи є альтернативна заміна? Людський ресурс вичерпаний. Немає», – написав Пастушак та перепросив у містян.

У Львівському обласному ТЦК та СП заперечили «вилучення водія з кабіни автобуса». Зазначають, що працівника автотранспортного підприємства оповістили в публічному місці, згідно із вимогами законодавства.

«Жодних порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було», – наголосили в ТЦК та СП.

Крім того, там зауважили, що жоден закон не передбачає автоматичного звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування.

Для бронювання потрібно подати документи, і про це має подбати саме роботодавець, пояснюють у військкоматі.

«Чому жодного водія не заброньовано? Це питання, яке, на жаль, досі залишається без належної ініціативи з боку керівництва підприємства», — написали в ТЦК.

Військові порадили підприємству звернутися до органів виконавчої влади та закликали припинити поширювати «непідтверджену, емоційну та маніпулятивну інформацію».

У коментарі Zaxid.net Пастушак пояснив, що компанія намагалась отримати економічне бронювання, але їй відмовили. Він підтвердив, що 5 квітня водії не вийшли на роботу.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Симоненка напередодні, 1 квітня, стався інцидент за участі представників ТЦК та цивільних. Кадри сутички поширилися мережею. Автор відео вимагав звільнити чоловіка, затриманого ТЦК. Потім до сутички долучилися і перехожі жінки. Врешті-решт затриманий втік, а у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що він є порушником військового обліку.

Щодо цієї сутички призначено службове розслідування. Окрім того, військові подали заяву в поліцію про напад на військовослужбовця. За їхніми словами, під час штовханини один із військових травмував руку через удар, завданий правопорушником.

Також «Главком» повідомляв, що Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак та її спільника. Обидва підозрюються у побитті військовозобов’язаного.

Нагадаємо, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Чоловік був відправлений до заступниці керівника центру. Та почала примушувати його підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Чоловік не погодився, і посадовиця вдарила його, а потім почала душити. У березні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького ОМ ТЦК і СП та її колишньому підлеглому.