В Івано-Франківську затримано чоловіка, який вкусив працівника ТЦК

Чоловік вкусив військового у ногу, яка була ушкоджена внаслідок поранення на фронті

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який у відповідь на законну вимогу пред’явити документи вкусив військового ТЦК за поранену ногу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

9 квітня цього року під час спільного патрулювання військові ТЦК разом із поліцейськими зупинили чоловіка призовного віку – Олексія С., 1988 року народження. Перевірка відбувалася в межах планових заходів для оповіщення та уточнення облікових даних.

«На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи вказаний громадянин відреагував неадекватно, почав чинити фізичний опір, а в подальшому завдав тілесного ушкодження військовослужбовцю – укус у ділянку ноги, яка була ушкоджена внаслідок поранення останнього в районі бойових дій. Після чого спробував втекти, а також вдався до агресивних дій щодо правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

ТЦК зауважує, що під час затримання чоловіка з'ясувалося, що він є мешканцем Херсонської області, прибув до Івано-Франківська, але не став на військовий облік у ТЦК та СП за місцем фактичного перебування, не повідомив про зміну місця проживання та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Після затримання його було доставлено до районного ТЦК та СП, де розпочато проходження військово-лікарської комісії відповідно до встановленої процедури.

За даними ТЦК, відповідно до статті 22 Закону України «Про Статути Збройних Сил України», військовослужбовці мають право застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби:

для захисту свого життя і здоров’я, а також здоров’я інших осіб від нападу, якщо іншими способами захиститися неможливо;

для затримання особи, яка чинить фізичний опір або вчинила дії, що загрожують безпеці військовослужбовця.

«У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством, з огляду на прямий напад і нанесення тілесного ушкодження. Саме тому такі дії кваліфікуються не як порушення, а як необхідна оборона та правомірна відповідь на загрозу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові стався інцидент за участі представників ТЦК та цивільних. Кадри сутички поширилися мережею. Автор відео вимагав звільнити чоловіка, затриманого ТЦК. Потім до сутички долучилися і перехожі жінки. Врешті-решт затриманий втік, а у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що він є порушником військового обліку.

Як повідомлялося, зранку 19 березня у Кременчуці місцевий вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК. Зробив це під час перевірки документів.