Смертельне ДТП у Харкові: відкрито ще одну справу

Поліція відкрила справу щодо автошколи, де вчилася Олена Зайцева

Поліція виділила в окреме провадження матеріали щодо автошколи, де навчалася підозрювана в смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж, передає Інтефакс-Україна. «Що стосується автошколи, де вчилася Зайцева, — даний блок був виділений в окреме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція відкрила справу щодо автошколи, де вчилася Олена Зайцева

Поліція виділила в окреме провадження матеріали щодо автошколи, де навчалася підозрювана в смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж, передає Інтефакс-Україна.

«Що стосується автошколи, де вчилася Зайцева, — даний блок був виділений в окреме кримінальне провадження, яке було зареєстровано по ст. 367 (службова недбалість)», - сказав він.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в харківській лікарні померла 20-річна Діана Берченко, одна із сестер, які постраждали в результаті ДТП.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

В сечі Олени Зайцевої було знайдено опіати.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру. Дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

8 листопада суд визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до закінчення термінів досудового слідства, тобто до 19 грудня включно.

13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою Дронова до 10 лютого 2018 року.

Того ж дня суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.