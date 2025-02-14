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Суд виніс вирок ексочільниці обласного осередку «ОПЗЖ» у Львові

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Суд виніс вирок ексочільниці обласного осередку «ОПЗЖ» у Львові
Суддя зачитує рішення суду у справі Інни Іваночко
фото: «Суспільне»

Прокурори у суді довели, що з 2015 року Іваночко керувала низкою місцевих проросійських організацій

До 13 років ув’язнення засуджено колишню очільницю Львівської обласної організації від забороненої партії «ОПЗЖ» Інну Іваночко за державну зраду. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Суд визнав винною колишню очільницю обласної організації забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Як пише «Суспільне» із зали суду, йдеться саме про Інну Іваночко.

Її засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що з 2015 року Іваночко керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії «ОПЗЖ» та громадської організації «Український вибір – право народу».

Діючи за вказівками спецслужб країни-агресорки, колаборантка організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.

Обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року Іваночко систематично брала участь у програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі «політичної експертки» та фахівчині у галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у 2022 році на Львівщині було викрито агентку російських спецслужб Інну Іваночко. Їй було повідомлено про підозру в державній зраді. Під час обшуків у неї та інших причетних осіб виявили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення. Також виявлено документи, що підтверджують її зв'язок із політичними та громадськими структурами афілійованими з Віктором Медведчуком. 

Теги: суд Львів Опозиційна платформа — За життя вирок державна зрада колабораціонізм

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