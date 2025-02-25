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На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради: у чому їх звинувачують

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради: у чому їх звинувачують
Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру
фото: ДБР

За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки

Працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.

На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради: у чому їх звинувачують фото 1

«В.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП «Ліси України». Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній виконувачу обов’язків міського голови», – йдеться у повідомленні.

ДБР зауважує, що за це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях.

На Рівненщині ДБР затримало в.о. мера та депутата міськради: у чому їх звинувачують фото 2

За даними слідства, 24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.

Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

Також на Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру.

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Теги: депутат корупція в Україні хабар мер Рівненщина корупція ДБР підозра

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