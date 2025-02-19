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У Китаї експосадовцю найбільшого банку у світі винесено смертний вирок

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Китаї експосадовцю найбільшого банку у світі винесено смертний вирок
Китайський ICBC є найбільшим за активами банком у світі
фото з відкритих джерел

У КНР триває масштабна кампанія з боротьби із фінансовими ризиками

Колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі у Китаї засудили до страти за отримання хабарів із дворічною відстрочкою виконання вироку.

Як пише Bloomderg, влада КНР розпочала розслідування щодо Чжана наприкінці 2023 року. У 2024-му його заарештували за звинуваченням у хабарництві. Розслідування показало, що Чжан отримав хабарі на суму 177 млн юанів (це понад  24 млн доларів) у період із 2011-го до 2022-й роки в обмін на сприяння отриманню кредитів.

Чжан перейшов до ICBC, який є найбільшим за активами банком у світі, у 2010 році з Deutsche Bank і став першим банкіром іноземного кредитора, найнятим на керівну посаду в одному з державних банків Китаю. У 2018 році Чжан пішов з ICBC – нібито через сімейні проблеми. Відтоді він працював у приватній інвестиційній компанії Hopu Investment Management як співголова. 

Видання згадує також і інших китайських фінансових топпосадовців, засуджених до страти умовно, – це, зокрема, колишній президент China Merchants Bank Co Тянь Хуюй і колишній голова Bank of China ЛюЛянге.

Главком повідомляв, що у листопаді минулого року суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China ЛюЛянге до страти – так само за хабарництво та незаконне надання кредитів.

Раніше, у квітні 2024-го, у В'єтнамі засудили до страти мільярдерку Чионг Мі Лан. Її звинувачували у підкупі державних чиновників та порушенні правил банківського кредитування.

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Теги: суд банк Китай смертна кара вирок

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