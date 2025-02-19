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Переплатила за ремонт майже 1,3 млн грн. У Києві судитимуть керівницю медзакладу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Переплатила за ремонт майже 1,3 млн грн. У Києві судитимуть керівницю медзакладу
Прокуратура також встановлює інших особ, причетних до розтрати бюджетних грошей
фото: Національна поліція України/Telegram

Згідно з результатами проведеної прокурорами експертизи, сума завданих збитків становить майже 1,3 млн грн

У Києві отримала підозру у розтраті виконувачка обов’язків директора медзакладу в Деснянському районі, яка переплатила за ремонт майже 1,3 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 19 лютого.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру виконувачці обов’язків Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, комунальне підприємство оголосило у 2023 році тендер на проведення капітального ремонту приміщення поліклініки у Деснянському районі м. Києва.

Прокуратура встановила, що виконувачка обов’язків директора медзакладу фактично внесла в документи недостовірні відомості щодо вартості закупівлі та встановлення дверей, а також щодо обсягів виконання деяких ремонтних робіт.

«Згідно з результатами проведеної експертизи, сума завданих збитків становить майже 1,3 млн гривень», - повідомила прокуратура.

Прокуратура Києва стверджує, що виконувачка обов’язків директора медзакладу фактично внесла в документи недостовірні відомості щодо вартості закупівлі та встановлення дверей, а також щодо обсягів виконання деяких ремонтних робіт
Прокуратура Києва стверджує, що виконувачка обов’язків директора медзакладу фактично внесла в документи недостовірні відомості щодо вартості закупівлі та встановлення дверей, а також щодо обсягів виконання деяких ремонтних робіт
фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Прокуратура також встановлює інших особ, причетних до розтрати бюджетних грошей. 

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Повідомляється, що Подільська РДА переплатила за двері та вікна для багатоповерхівки 240 тис. грн. 

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Теги: прокурор ремонт тендер Київ лікарня корупція в Україні

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