Платимо за газ по-новому. Що треба знати?



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Для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу на рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

Українці отримають дві платіжки: за газ і за доставку газу

Українці наступного року отримуватимуть дві платіжка для сплати за газ. Про це йдеться у спецпроекті «Главкому» «Нові тарифи на газ: що змінилось?»

Зазначається, що споживачі отримають квитанції за газ і за доставку газу.

«Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежатиме тільки від обсягів споживання», - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу на рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не перевищуватиме 16 грн.

«Послуги з доставки газу необхідно сплачувати в поточному місяці, до 20 числа. Так як в деяких містах і областях розмір плати за доставку газу буде меншим за комісію банку, то споживачеві буде вигідніше сплатити за кілька місяців одразу», - повідомляється у статті.

У матеріалі наголошується, що тариф на доставку газу буде відрізнятись залежно від місця проживання споживача. «Величина вартості доставки газу залежить від щільності розташування споживачів. Чим більше клієнтів на одиницю площі, тим нижчий тариф. Наприклад, для обслуговування споживачів в багатоповерхівках використовується менше газопроводів і обладнання, тому вартість доставки для них буде нижчою», - пояснюють в статті.

Варто врахувати, що за доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. В наступному році ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання.

Споживачам нагадують, якщо газове обладнання не використовується і не планується використовуватись взагалі, то варто розглянути можливість від’єднання від газових мереж із пломбуванням.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг схвалила зміни, які стосуються споживачів газу. Завдяки прийнятим тарифам, які затверджено НКРЕКП 24 грудня 2019 завершено відділення продажу газу (поставка) від його розподілу (доставка). Таким чином, споживачі сплачуватимуть окремо за сам газ та за його доставку.

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