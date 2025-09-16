Головна Країна Кримінал
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
Засуджений за вбивство журналіста добровільно воює на фронті з 2022 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один із засуджених за вбивство Гонгадзе, який відбув покарання, тепер обороняє Україну

Один із засуджених за співучасть у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, який відбув покарання, тепер захищає Україну від військової агресії Росії. Про це йдеться у статті «Главкома «Справі Гонгадзе – 25. Генерал Пукач, засуджений за вбивство, проситься на волю».

Цей факт «Главкому» підтвердила правозахисниця Валентина Теличенко, яка раніше представляла інтереси родини загиблого журналіста Георгія Гонгадзе. Вона відмовилася назвати прізвище засудженого, лише зауважила: він є добровольцем, воює з 2022 року.

Теличенко додала, що виконавці вбивства журналіста, окрім генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача, «були випадковими людьми (на момент вчинення злочину їм було 26-27 років), котрі тоді не захистили Георгія Гонгадзе за що і відбули покарання».

«Зараз варто говорити і писати про те, що правоохоронці за стільки років не прозвітували перед суспільством про результати розслідування, хоч досудове слідство вже давно зупинене. Чи колись ми дізнаємося імена замовників? Не впевнена, що це будуть імена…» – припустила Валентина Теличенко.

Нагадаємо, за реалізацію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе на лаві підсудних опинилися: екскерівник підрозділу зовнішнього спостереження МВС України, генерал-лейтенанту міліції Олексій Пукач (засуджено довічно), колишні працівники МВС Микола Протасов (кум Пукача, помер у тюрмі у віці за 60), Валерій Костенко та Олександр Попович. Двоє останніх отримали по 12 років тюрми кожен.

Як відомо, пізно увечері 16 вересня 2000 року сталася подія, яка, ймовірно, змінила хід історії України. У цей день був викрадений і за кілька годин убитий Георгій Гонгадзе – український журналіст, що був відомий критикою тодішньої влади. Він вів щоденну інформаційну програму у прямому ефірі на радіостанції «Континент», заснував «Українську правду».

Обезголовлене тіло Георгія знайшли під Києвом за півтора місяця – 2 листопада. Знадобилося ще кілька років, аби слідство вийшло на виконавців злочину.

Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
Справі Гонгадзе – 25. Як склалася доля, засуджених за вбивство
