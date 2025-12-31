Головна Країна Кримінал
НАБУ і САП завершили слідство у справі Чернишова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
НАБУ і САП завершили слідство у справі Чернишова
Антикорупційні органи звинувачують екстоппосадовця у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди
фото: Олексій Чернишов

Слідство інкримінує колишньому віцепрем’єру 1 млрд грн збитків, завданих державі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки в Києві для будівництва житлового комплексу. Для реалізації задуму він звернувся до очільника Мінрегіону, який разом із державним секретарем міністерства, радником міністра та директоркою державного підприємства створив умови для передачі ділянки держпідприємству. Надалі підприємство в незаконний спосіб уклало договори з заздалегідь визначеною будівельною компанією.

Антикорупційні органи наголошують, що згідно з умовами договорів забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб зменшити цю частку до мінімуму, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість.

Зазначається, що різниця між такою оцінкою та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава могла недоотримати нерухомості у разі виконання договорів. Реалізації схеми завадив арешт земельної ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

«За успішне втілення схеми забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб значними знижками на квартири у вже зведених житлових комплексах. З урахуванням цих знижок вартість квадратного метра становила від 1 тис. до 8 тис. грн за мінімальної ринкової ціни близько 30 тис. грн за кв. м. У результаті міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

До слова, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов також підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

