У Києві відкрили алею пам'яті Георгія Ґонґадзе

Виставка буде доступна до 22 вересня на Контрактовій площі

У Києві на Контрактовій площі презентували тимчасову Алею пам’яті українського журналіста та активіста Георгія Ґонґадзе, якого 24 роки тому викрали та вбили. Завершилася меморіальна акція покладанням квітів на могилу Георгія Ґонґадзе, що біля церкви Миколи Набережного на Подолі. Про це йдеться на сторінці Премії імені Георгія Ґонґадзе в Фейсбуці.

«Сьогодні в Києві відкрили алею пам'яті Георгія Ґонґадзе та провели меморіальну акцію», – йдеться у повідомленні.

Алея пам'яті Георгія Ґонґадзе складається з інформаційних банерів про життя і діяльність журналіста фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Facebook

Алея складається з інформаційних банерів про життя і діяльність журналіста, покликана продемонструвати внесок Георгія у становлення демократичної України, громадянського суспільства, поширення «українського голосу» у світі.

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Cпікерами акції стали журналістка Мирослава Барчук, правозахисниця Валентина Теличенко, журналіст Михайло Ткач, директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк та інші фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Facebook

Завершилася подія вшануванням памʼяті Георгія та покладанням квітів до могили Георгія Ґонґадзе на подвір’ї церкви Миколи Набережного на Подолі.

Завершилася подія вшануванням памʼяті Георгія та покладанням квітів до могили Георгія Ґонґадзе фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Facebook

Виставка експонуватиметься до 22 вересня на Контрактовій площі.

Як відомо, Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали тіло журналіста. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста та порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». І тільки у вересні 2002 року Генпрокуратура визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області були виявлені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.