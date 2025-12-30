Головна Країна Кримінал
На Львівщині потяг на смерть збив людину

Ірина Тетеріна
На Львівщині потяг на смерть збив людину
Трагедія на Львівщині: пасажирський електропотяг збив жінку
фото: Національна поліція України

Потяг сполученням «Щирець - Глинна-Наварія» здійснив наїзд на 47-річну місцеву жительку

На Львівщині внаслідок наїзду пасажирського електропотяга загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Подія сталась сьогодні, 30 грудня, близько 10:30 на перегоні «Щирець - Глинна-Наварія» у місті Пустомити Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 47-річна місцева жителька переходила колії в межах залізничного переїзду, потрапила під колеса пасажирського електропотяга та від отриманих травм померла на місці події.

У цей час шлагбаум на залізничному переїзді був закритий, працювала звукова та світлова сигналізація.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 та інші служби поліції Львівщини.
Правоохоронці встановлюють обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що 4 жовтня у Дубенському районі Рівненської області потяг на смерть збив 75-річного чоловіка. Подія трапилась близько 05:30 у селі Верба. За даними правоохоронців, житель села із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд сполученням «Ворохта-Чоп-Київ». 

Раніше на Київщині, у селі Щербанівка, під колесами потягу травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці розслідують обставини події.

У Борисполі під колесами потягу загинула 78-річна жінка. Швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив місцеву мешканку, яка переходила колію у невстановленому місці. За фактом загибелі людини слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. 
 
 
 

