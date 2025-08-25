Плівки Мельниченка. Ексспікер Мороз назвав політика, який врятував Кучму

Олександр Мороз: Георгій Гонгадзе «розбудив суспільство», але причини його трагедії були пов'язані не стільки з політикою, скільки з «побутовою історією зведення рахунків»

Колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів про своє бачення «касетного скандалу», який розпочався у 2000 році, та назвав ім'я політика, який, на його переконання, сприяв «заминанню» справи. Подробицями Олександр Мороз поділився на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко», розповідає «Главком».

За словами Мороза, саме з оприлюднення плівок Мельниченка розпочалася акція «Україна без Кучми» та перший Майдан. Він підкреслив, що якби суд своєчасно дав відповідь на цей злочин, держава була б інакшою. Колишній спікер також відкинув версію про те, що касетний скандал був спецоперацією іноземних спецслужб.

«Більше за всіх плівки в Україні слухав Луценко Юрій. Він за це відповідав», – розповів Олександр Мороз.

Юрій Луценко стверджує тепер, що касетний скандал був спецоперацією російських спецслужб з метою послабити президента Кучму та зробити його залежним від Кремля.

«Ну як можна послабити те, що не послабляється взагалі? Куди вже там можна було послабляти? І Луценко знав це. Він же був міністром певний час і коли його запитували про справу Гонгадзе він казав «ну як же ми все передали у прокуратуру, а тепер лишилося тільки в суд передати». Добре, після того він стає прокурором. Чого ж ти не передав у суд? Я гадаю відповідь на це дав би Пінчук, бо йому найдорожче це все обходилося. Як естафета передавалася ця вся неправда котра зв’язана з конспірологією, з впливами. Не дуже хотіли її розслідувати, це дорого обходилося тим хто робив так, щоб воно з’їхало, щоб відповідь на конкретний злочин не дав суд, а він мусить дати і якби це сталося у нас інша держава була б», – заявив Мороз.

Олександр Мороз також висловив думку, що Георгій Гонгадзе «розбудив суспільство», але причини його трагедії були пов'язані не стільки з політикою, скільки з «побутовою історією зведення рахунків».

Як відомо, «касетний скандал», який стався в Україні наприкінці 2000 року, є однією з найдраматичніших сторінок сучасної історії країни. Він пов’язаний із таємними записами розмов у кабінеті президента Леоніда Кучми, які згодом були оприлюднені та викликали хвилю політичних протестів.

Скандал розпочався 28 листопада 2000 року, коли тодішній лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз публічно заявив про існування аудіозаписів, які були зроблені в кабінеті президента Леоніда Кучми. Записи, нібито, таємно зробив майор державної охорони Микола Мельниченко, і вони містили розмови президента з високопосадовцями про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та інших політичних опонентів. Плівки стали головним доказом у «справі Гонгадзе» та поклали початок великій політичній кризі.

Оприлюднення плівок Мельниченка призвело до значних політичних наслідків:

Акція «Україна без Кучми»: Записи та вбивство Гонгадзе стали каталізатором для масових протестів, які об'єднали опозиційні сили та тисячі громадян. Це була перша революція в Україні, що поклала початок Помаранчевій революції.

Міжнародна ізоляція: Скандал значно погіршив репутацію України на міжнародній арені, що призвело до тимчасової ізоляції країни.

Розслідування та судові рішення: Попри великий суспільний резонанс, справа Гонгадзе розслідувалася довгі роки. Зрештою, безпосередній виконавець убивства, генерал Олексій Пукач, був засуджений. Проте замовники злочину так і не були названі судом.

Конспірологічні теорії: Політики, включно з Юрієм Луценком, висували версії, що скандал був частиною спецоперації російських чи інших спецслужб, спрямованої на ослаблення українського президента. Ці версії досі залишаються предметом дискусій.

Касетний скандал залишається незакритою сторінкою в історії України, оскільки суспільство так і не отримало повної та остаточної відповіді на всі питання, пов'язані з ним.

