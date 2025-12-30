Підозрюється в отриманні хабаря: нардепу Кісєлю обрано запобіжний захід

Кісєль подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Нардеп відмовився коментувати рішення суду, але повідомив, що йому обрали заставу. «Не буду нічого коментувати. Застава», – сказав Кісєль.

Однак суму застави Кісєль називати відмовився, подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду.

Нагадаємо, зранку 27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

У НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам Бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради. Пізніше детективи змогли зайти до будівлі комітетів Ради. Як повідомлялося, у рамках викриття Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організованої злочинної групи підозри вже отримали народні депутати від «Слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль.

Зауважимо, що 29 грудня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування.