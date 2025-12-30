Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя

Жінка передавала російській розвідці інформацію про розташування ЗСУ та стратегічно важливі об’єкти в Запоріжжі

Суд визнав винною 46-річну жительку Гнатівки у державній зраді та засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жінка передавала ФСБ РФ дані про позиції українських військових, використовуючи скриншоти карт та голосові повідомлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

На початку березня 2022 року 46-річна жителька села Гнатівка у Viber передавала інформацію воєнного характеру співробітнику фсб рф, який вийшов на неї через її знайому.

Розуміючи, що передані нею дані можуть зашкодити обороноздатності нашої країни, жінка надсилала йому відомості щодо розташування особового складу Збройних Сил України у Запоріжжі.

«Розвіддані агентка передавала у вигляді скриншотів Google Maps з відміченими ділянками та схематичними зображеннями. При цьому вона додавала голосові повідомлення з коментарями про способи блокування українських захисників на певних стратегічно важливих локаціях», – йдеться у джерелі.

У вересні 2022 року її затримано. На вирок суду вона чекала під вартою. Свою провину не визнала.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки УСБУ в Дніпропетровській області.

