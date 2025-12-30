Головна Країна Кримінал
На Львівщині судитимуть зловмисників, які напали на артистів народного ансамблю

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
фото: Національна поліція України

Обвинувачені завдали тілесних ушкоджень водію та артисту під час конфлікту на заправці

На Львівщині трьох мешканців Шептицького скерували до суду за побиття артистів народного ансамблю, які поверталися з гастрольного туру. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Трьом зловмисникам, жителям Шептицького віком 17, 18 і 20 років, інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу поліції.

Місцезнаходження четвертого фігуранта, 21-річного мешканця Шептицького, встановлюється. Після його встановлення зловмисника буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 7 грудня повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами агресивного нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали фізичне насильство.  Про це розповів художній керівник ансамблю Василь Шеремета.

Під час нападу артисти отримали численні травми, серед яких зламані носи, забої, струс мозку, а також складний перелом зі зміщенням, для лікування якого необхідна операція.

Одним із постраждалих стала адміністраторка ансамблю, яка отримала забій ребер та сильний стрес. Нападники зруйнували речі в автобусі, провокували конфлікти і продовжували агресивну поведінку, коли поліція прибула на місце події.

Хоча правоохоронці були викликані, як зазначив Василь Шеремета, нападників не затримали, а поліція поводилася спокійно, не вживаючи заходів проти агресивних осіб. 

Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції та закликають до об'єктивного розслідування інциденту. 

поліція Львівщина бійка заправка суд

