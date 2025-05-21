День народження Ґонґадзе. Вдова поділилася архівними фото та розповіла про номінантів премії

Мирослава Ґонґадзе: Будьте сьогодні з нами, на події яку ми творимо у пам’ять про Георгія і для плекання майбутнього України

У День народження Георгія Ґонґадзе відбудеться вручення премії його імені: Мирослава Ґонґадзе запрошує доєднатися

Сьогодні, 21 травня, відзначається день народження українського журналіста Георгія Ґонґадзе. На честь цієї дати, а також у пам’ять про його внесок у розвиток незалежної журналістики, відбудеться церемонія нагородження Премії імені Георгія Ґонґадзе. Про це повідомила його вдова, відома телеведуча, журналістка та юристка Мирослава Ґонґадзе, пише «Главком».

«Сьогодні світлий день Народження Георгія. Як і на святкуванні його 25, сьогодні на церемонії нагородження премії імені Георгія Ґонґадзе буде співати Пікардійська Терція. Будьте сьогодні з нами, на події яку ми творимо у пам’ять про Георгія і для плекання майбутнього України», – розповіла Мирослава Ґонґадзе.

Також Мирослава опублікувала архівні фотографії з Георгієм.

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фото: Мирослава Ґонґадзе

Премія імені Георгія Ґонґадзе була заснована у 2019 році Українським ПЕН, родиною Георгія Гонгадзе, виданням «Українська правда», Києво-Могилянською бізнес-школою та її випускниками. Премія присуджується щороку 21 травня, у день народження Георгія Гонгадзе.

Цьогоріч до фіналу премії вийшли троє фіналістів:

Зліва направо: Іван Любиш-Кірдей, Ольга Руденко та Михайло Ткач Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Іван Любиш-Кірдей – фотограф, оператор і воєнний кореспондент Reuters. Під час відрядження до Краматорська у серпні 2024 року був поранений внаслідок російського обстрілу, перебував у комі кілька місяців і зараз проходить відновлення.

– фотограф, оператор і воєнний кореспондент Reuters. Під час відрядження до Краматорська у серпні 2024 року був поранений внаслідок російського обстрілу, перебував у комі кілька місяців і зараз проходить відновлення. Ольга Руденко – головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent – англомовне видання про Україну. Видання у 2021 році заснували 30 із 50 звільнених співробітників редакції Kyiv Post. Ольга також була фіналісткою Премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року.

– головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent – англомовне видання про Україну. Видання у 2021 році заснували 30 із 50 звільнених співробітників редакції Kyiv Post. Ольга також була фіналісткою Премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року. Михайло Ткач – журналіст-розслідувач, з 2021 року очолює відділ розслідувань Української правди. За цей час було опубліковано десятки резонансних матеріалів, які викривають корупцію і зловживання владою, сприяють підвищенню прозорості та відповідальності влади перед суспільством, впливаючи на позитивні зміни в країні.

Як відомо, Георгій Ґонґадзе (1969–2000) – видатний український журналіст грузинського походження, засновник і перший головний редактор інтернет-видання «Українська правда». Він відомий своєю активною журналістською діяльністю, зокрема висвітленням суспільно-політичних тем. У 1990-х роках працював ведучим телепрограм, таких як «Вікна-Плюс» на СТБ, а також співпрацював з радіо «Континент». У 1997 році створив «Центр журналістських розслідувань».

Життя Георгія Ґонґадзе трагічно обірвалося. Він зник 16 вересня 2000 року в Києві. Його обезголовлене тіло було знайдено 2 листопада 2000 року в Таращанському лісі, приблизно за 100 км від Києва. Ця подія викликала широкий суспільний резонанс і відома як «Справа Гонгадзе» або «Касетний скандал», оскільки з'явилися записи, які нібито вказували на причетність високопосадовців до його зникнення та вбивства.

За викрадення та вбивство Ґонґадзе були засуджені кілька колишніх співробітників МВС, зокрема Олексій Пукач, який отримав довічне ув'язнення як безпосередній виконавець. Справа Гонгадзе стала символом боротьби за свободу слова в Україні та викрила проблеми з корупцією та безкарністю у владі. У 2005 році Георгію Ґонґадзе посмертно присвоїли звання Героя України.

Нагадаємо, у 2024 році у Києві на Контрактовій площі презентували тимчасову Алею пам’яті українського журналіста та активіста Георгія Ґонґадзе, якого 24 роки тому викрали та вбили. Завершилася меморіальна акція покладанням квітів на могилу Георгія Ґонґадзе, що біля церкви Миколи Набережного на Подолі.