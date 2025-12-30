Головна Країна Кримінал
Ексдепутат ОПЗЖ Волошин отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексдепутат ОПЗЖ Волошин отримав підозру
У травні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо Олега Волошина
фото: Радіо Свобода

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у межах спеціального досудового розслідування повідомили про підозру колишньому народному депутату України ІХ скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Олега Волошина. Йому інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

За даними слідства, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України підозрюваний перебував на території РФ, звідки свідомо вчиняв дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, її обороноздатності, державній та інформаційній безпеці.

«Використовуючи свій публічний статус і доступ до інформаційних майданчиків, він систематично поширював матеріали пропагандистського характеру, у яких підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва держави-агресора, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України, фактично надаючи допомогу іноземній державі у здійсненні підривної діяльності проти нашої держави. Крім того, встановлено, що підозрюваний, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави та суб’єктом декларування, умисно не подавав щорічні декларації, чим грубо порушив вимоги антикорупційного законодавства України», – наголошує Офіс генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють працівники Державного бюро розслідувань. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у травні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії «ОПЗЖ» Олега Волошина. Встановлено, що він, виступаючи з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України.

До слова, завдяки Волошину сів на 10,5 років у тюрму британський депутат Натан Гілл. Гілл визнав себе винним у восьми випадках хабарництва в період з 6 грудня 2018 року по 18 липня 2019 року, коли він був членом Європейського парламенту. Поліція вважає, що він отримав щонайменше £30 тис. і міг отримати ще більше від Олега Волошина, колишнього українського депутата від нині забороненої «ОПЗЖ».

