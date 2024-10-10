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Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»
Олександр Шадрін був адвокатом таких діячів, як ексмерки Слов'янська Нелі Штепи, нардепки Надії Савченко та антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько Топаз
фото: Facebook / Oleksandr Shadrin

Військовий, адвокат Шевчук про Гнезділова: «Така дія дестабілізує армію і має бути відповідальність повна та належна, але...»

Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який самовільно публічно залишив частину, захищатиме адвокат Олександр Шадрін. Про це у Facebook повідомив військовослужбовець, адвокат Олексій Шевчук.

«Трішки дам інсайду, Сергія Гнезділова супроводжує Олександр Шадрин. Це адвокат, який ніколи не відмовляв клієнтам, який талановитий, який знає, що таке право, який подає руку в складний час і який вміє тримати баланс між роботою адвоката та місією правозахисника і нападами активістів», – написав Шевчук.

Адвокат Шевчук погоджується, що «військовий вчинив злочин», однак зауважує на меті та мотивах злочину.

«Очевидно, що така дія дестабілізує армію та побратимів і має бути відповідальність повна та належна , але … цькування на темі ЛГБТ недопустиме. Наука Сергію, що не можна публічно переходити межу між описом мотиву вчиненого та каяттям до піару на темі війни», – наголосив Олексій Шевчук.

Олександр Шадрін з квітня 2018 р. є партнером Адвокатського об’єднання Barristers. Шадрін був адвокатом таких відомих діячів, як ексмерки Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачували у сепаратизмі; нардепки Надії Савченко, яку підозрювали у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу; та антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько Топаз.

Нагадаємо, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Про це Гнезділов написав у соцмережі Facebook.

Цей випадок сколихнув мережу. Думки українців розділилися: одні підтримують військовослужбовця, пояснюючи, що він дійсно втомився, інші вважають, що вчинок Гнезділова – зрада побратимів. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

9 жовтня Державне бюро розслідувань підтвердило затримання Гнезділова.

 «Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання», – зазначає пресслужба.

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Теги: адвокат наука Олексій Шевчук Facebook Олександр Шадрін злочин

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