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Нічим не відрізняєтесь від нацистів: Сікорський жорстко поспілкувався з послом РФ в ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нічим не відрізняєтесь від нацистів: Сікорський жорстко поспілкувався з послом РФ в ООН
Сікорський виступив на засіданні Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Польщі розкритикував політику РФ під час засідання Радбезу ООН

Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та порівняв росіян із нацистами часів Другої світової війни. Про це повідомляє Укрінформ.

Глава польського МЗС поспілкувався із послом РФ в ООН Василем Небензею та спростував кілька брехливих заяв російських дипломатів, які були озвучені раніше. Зокрема, росіяни стверджували, що вони не бомблять цивільні об’єкти на території України.

«Це друга брехня», – сказав Сікорський. Він розповів про свою нещодавню поїздку до Львова, де російська ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули діти.

Також польський дипломат заявив, що росіяни викрадають українських дітей і перевозять їх в Росію.

«Там їм промивають мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності», – зазначив Сікорський.

Представник Польщі нагадав, що ООН визнає ці дії воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав у жовтні 2022 року ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

«Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?» – запитав міністр у Небензі, вказавши, що «викрадення дітей в інших країнах рівнозначне геноциду, як нещодавно підтвердила Парламентська асамблея Ради Європи».

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, що за якої умови завершиться війна Росії проти України. 

До слова, за словами представника Державного департаменту США, виключити Росію з Радбезу ООН «було б неймовірно важко досягти»

Нагадаємо, Фінляндія заявила, що жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації.

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Теги: міністр війна викрадення держава злочин ракета росіяни російська ракета Польща

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