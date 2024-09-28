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У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ
51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром безпілотної авіації міністерства оборони РФ
фото з відкритих джерел

Окупант був безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та  здійснення воєнних злочинів проти України

У місті Коломна Московської області РФ 27 вересня було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Володимировича Коломєйцева. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема «Шахедів», а також персоналу з обслуги БПЛА.

Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та  здійснення воєнних злочинів проти України.

У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ фото 1

«ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата», – сказано у повідомленні.

Раніше у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Нагадаємо, що військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Крім того, на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

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Теги: Міноборони Міноборони РФ злочин

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