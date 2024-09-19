Убивство Фаріон: адвокат підозрюваного розповів, як просувається слідство

За словами Ігоря Сулими, правоохоронці досі не знайшли знаряддя злочину

Нових фактів у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон практично немає. Нові докази, які б підтверджували вину підозрюваного В'ячеслава Зінченка, наразі не з’явилися. Про це повідомив Ігор Сулима, адвокат підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка в інтерв’ю »24 каналу».

«Нових дуже багато фактів немає. Мною було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Мені надали частину матеріалів. Які саме, я не буду говорити, тому що це є таємницею слідства. З тих матеріалів, які я бачив, тих матеріалів, які були надані, не додалося жодних доказів, які б підтверджували вину В'ячеслава. Немає нічого. Все, що було, так і залишилось», – розповів Сулима.

Він додав, що наразі знаряддя вбивства також не знайдено.

«Нічого не знайшли: ні знаряддя вбивства, ні будь-яких інших, які б вказували на те, чим вбивали. Немає такого», – зазначив адвокат.

Він підкреслив, що слідство ще триває. «Як я розумію, дуже багато експертиз, які ще не проведено», – припустив Сулима.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. Станом на 4 вересня під петицією підписалося 25 тис. українців.