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У Києві чоловік обікрав медсестру «Охматдиту»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві чоловік обікрав медсестру «Охматдиту»
Зловмисник був раніше судимий за майнові злочини й нещодавно приїхав до столиці
фото: пресслужба полції

Крадію загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві 35-річний крадій пограбував медсестру столичної дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як вдалося встановити поліцейським, зловмисник був раніше судимий за майнові злочини й нещодавно приїхав до столиці.

Під виглядом відвідувача він зайшов до медзакладу та поцупив з незачиненої ординаторської гаманець з грішми та дорогоцінною каблучкою. Після цього він втік.

Фігуранта розшукали на території іншої лікарні, куди він прийшов із наміром вчинити черговий злочин.

Викрадені речі правоохоронці повернули власниці, а неодноразово судимому уродженцю Дніпропетровщини повідомили про підозру.  Тепер крадію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.

Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

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Теги: Охматдит злочин поліція

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