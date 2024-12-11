Стрілянина на «Південмаші»: апеляційний суд ухвалив рішення у справі нацгвардійця

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих

Дніпровський апеляційний суд залишив довічне позбавлення волі нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який на початку 2022 року на Південному машинобудівному заводі розстріляв колег по службі. Тоді п'ятеро осіб загинули, серед них одна цивільна, ще п'ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє ДБР.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

У ході розслідування ДБР було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву.

«Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району», – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.

Суд визнав винним Рябчука в:

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

Покарання призначено у виді довічного позбавлення волі, а також засудженого зобов’язано відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

Нагадаємо, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9:30 його затримали в м.Підгороднє.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру.

До слова, у квітні нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на «Південмаші» у Дніпрі, засудили до довічного позбавлення волі.