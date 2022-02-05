Свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото)

Нацгвардійці пройдуть комплекс процедур задля відновлення від пережитого у день трагедії

До медичного центру Національної гвардії України в Нових Санжарах прибули на психологічну реабілітацію гвардійці, які були свідками страшної стрілянини у Дніпрі. Про це інформує Національна гвардія України.

Зазначається, що з гвардійцями військової частини 3021, які несли службу в той час поряд із вбивцею, буде проведений цілий комплекс заходіві з групової та індивідуальної роботи. Для того щоб закріпити результат, від консультацій та тренінгів, до психологічних заходів будуть залучатись й різноманітні медичні процедури, які пропонуються в центрі.

«Починаючи з соляної кімнати та ароматерапії, військовослужбовці матимуть змогу пройти всебічний медичний огляд, відвідати масажний кабінет, різноманітні тренажери, грязеві ванни та інші. Окрім того на території комплексу працює кювет з лікувальною артезіанською водою, заради якої багато людей приїжджають у цей заклад із багатьох регіонів України», – йдеться у повідомленні.

До робочої групи психологів, до якої входять представники медичного закладу та прибулі з інших військових частин спеціалісти, долучився і військовий капелан отець Геннадій Коваленко. Окрім проведення духовних бесід, спільної участі у молебні та покаянні за бажанням, він привіз форми для виготовлення свічок. На його думку, процес виготовлення зацікавить гвардійців і допоможе відволіктись та покращити настрій, адже для них це буде в новину.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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