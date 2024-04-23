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Стрілянина на «Південмаші»: Нацгвардієць отримав довічне ув'язнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина на «Південмаші»: Нацгвардієць отримав довічне ув'язнення
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі
фото: пресслужба ДБР

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на «Південмаші» у Дніпрі в січні 2022 року, вбивши чотирьох людей, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

«За матеріалами ДБР Красногвардійський райсуд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі. У результаті – 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Його визнано винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, 27 січня 2022 року близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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Теги: Нацгвардія ДБР Дніпро вбивство суд

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