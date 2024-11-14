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США відкрили нову ракетну базу на півночі Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США відкрили нову ракетну базу на півночі Польщі
База протиракетної оборони в Редзіково офіційно відкрита
фото з відкритих джерел

Нова польська база безпосередньо перебуває у веденні ВМС США, вона підпорядковується командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американських військ у Європі

США 13 листопада відкрили ракетну базу на півночі Польщі. Про це пише німецьке видання Bild.

База розташована в місті Редзіково всього за 230 кілометрів від кордону з російською Калінінградською областю.На урочистій церемонії міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що ця подія має «історичне значення для безпеки Польщі, Сполучених Штатів та НАТО».

«Нинішні конфлікти, наприклад, в Україні чи на Близькому Сході, показують нам, наскільки важливими є протиповітряна та протиракетна оборона», – заявив Косиняк-Камиш.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, база «значно зміцнює здатність альянсу захищатися від загрози балістичних ракет, що зростає, через межі євроатлантичного простору».

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що «США залишаються гарантом безпеки Польщі». У Кремлі, у свою чергу, зазначили, що база становить для Москви загрозу і є «спробою стримування російського військового потенціалу».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «найближчими тижнями» на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО. Він також повідомив, що вів переговори, «щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США».

Теги: США міністр військові Анджей Дуда Польша

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